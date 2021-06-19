46 ألفا و382 طالبا وطالبة بامتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم



قال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، أنه بدأ اليوم أمتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة وعدد الطلاب 46 الف و382 طالب وطالبة مقيدون بامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، ومقسمة على 164 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.



وأكد أن كل لجنة فرعية لن يزيد عدد الطلاب داخلها عن ١٤ ممتحنًا، مؤكدا أنه تم تجهيز 28 استراحة للمراقبين والملاحظين مع توفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري مضيفا أنه يتم تطهير وتعقيم كافة اللجان والاستراحات أولا بأول بالتعاون المثمر والبناء مع مديرية الصحة.



حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، غرفة عمليات امتحانات اليوم الأول للدبلومات الفنية، بحضور الأستاذ محمد عبدالله، وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات.

