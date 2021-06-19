خطوات سهلة لتتبيل سمك السلمون الشهي

المقادير

- السلمون : 2 قطعة (مقطّع شرائح)

- الزبدة : ربع كوب (مذوبة)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- ريحان : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل ابيض : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مقطّع شرائح)





طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الزبدة، عصير الليمون الحامض، الريحان، الملح، الفلفل الأبيض، الثوم والزيت، واخلطي المكونات حتى تتداخل.

أضيفي شرائح سمك السلمون وقلّبيها مع التتبيلة، وغلّفي الوعاء بورق نايلون لاصق وأدخليه إلى الثلاجة حتى يتشرّب السلمون التتبيلة.

سخّني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.