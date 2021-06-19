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في يومِها الأول.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الثانوية بمصر الجديدة

السبت 19/يونيو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قام الأستاذِ الدكتورِ سلامة داود- رئيس قطاع المعاهد الأزهرية- يُرافقُه الشيخِ أحمد عبد العظيم محمد- رئيس الإدارة المركزية للامتحانات- بجولةٍ تفقديةٍ للجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القاهرة الأزهرية.

و مر على عدة لجان فتيات المنطقة السادسة،فتيات مصر الجديدة، بنين مصر الجديدة،
وأثنى على حسن الانضباط والالتزام في اللجان، وشدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، ووجه رسالةً طمأن فيها الطلابَ وأولياءَ الأمور، مفادها أن كافةَ العاملين مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة،كما تابع آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة ب الشكاوى والاقتراحات.

وأكد أنه سيتابع بنفسه المقترحاتِ والشكاوى المرفوعة من خلال الاستمارات. واختتم الجولة التفقدية بعد أن أطمأن على حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي معوقات متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية.

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