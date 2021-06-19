المالية: نسعى لتقليل التعامل النقدي خاصة بعد كورونا (فيديو)

قال حمدي حسني، المتحدث باسم وزارة المالية للدفع والتحصيل الإليكتروني، إن استخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني يوفر عنصر أمان كبير للمستخدمين خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.





وأشار "حسني"، خلال لقاء لقاء ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن وجود الأموال في محفظة إلكترونية يحفظها من الضياع والتلف والسرقة، موضحا أن الدولة تتوجه لتقليل التعاملات النقدية الطبيعية، والتحول إلى معاملات إلكترونية.



