Advertisements

وصفة جديدة لتحضير طبق سلطة مميز على سفرتك

السبت 19/يونيو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير سلطة الزهرة بالطحينة لإعدادها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام والاستمتاع بطعم شهي ومميز:

المقادير

- مقادير صلصة الطحينة :
الطحينية : ثلث كوب
الماء : ثلث كوب
الثوم : فصّان (مهروس)
الكمون : نصف ملعقة صغيرة
عصير الليمون : 1 حبة (حامض)
ملح : رشّة

- الزهرة : رأس (مفصول الزهرات)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- بقدونس : حسب الرغبة (مورق / للتزيين)

طريقة التحضير
حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
اسلقي القرنبيط في قدر من الماء المملح لحوالي 10 دقائق.
صفي الزهرات في صينية فرن ونكهيها بالملح والفلفل الأسود.
أدخليها إلى الفرن لحوالي 10 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.
لتحضير صلصة الطحينة: اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس.
ضعي الزهرات في طبق التقديم واسكبي الصلصة فوقها.
زينيها بالبقدونس وقدميها.

أخبار تهمك

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

منذ ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 21 ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

12:30 م

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

03:31 ص

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة