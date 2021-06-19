وصفة جديدة لتحضير طبق سلطة مميز على سفرتك

نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير سلطة الزهرة بالطحينة لإعدادها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام والاستمتاع بطعم شهي ومميز:





المقادير





- مقادير صلصة الطحينة :

الطحينية : ثلث كوب

الماء : ثلث كوب

الثوم : فصّان (مهروس)

الكمون : نصف ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

ملح : رشّة





- الزهرة : رأس (مفصول الزهرات)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- بقدونس : حسب الرغبة (مورق / للتزيين)





طريقة التحضير

حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

اسلقي القرنبيط في قدر من الماء المملح لحوالي 10 دقائق.

صفي الزهرات في صينية فرن ونكهيها بالملح والفلفل الأسود.

أدخليها إلى الفرن لحوالي 10 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.

لتحضير صلصة الطحينة: اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

ضعي الزهرات في طبق التقديم واسكبي الصلصة فوقها.