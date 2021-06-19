تعرفي على فوائد الصويا صوص للحامل

يوجد الصويا صوص في مجموعة متنوعة من الأطعمة، ويأتي من نباتات فول الصويا، ويعتبر من البقوليات، ومصدراً قوياً للبروتين ومن أبرز فوائده للمرأة أثناء فترة الحمل ما يلي:





- تناول أطعمة الصويا قد يحمي من الاكتئاب أثناء الحمل، نظرا لأنه يعمل على تحسين المزاج بشكل كبير.





- للمراة التي تعاني من سكري الحمل قد تجد مساعدة من فول الصويا مع السكر والكوليسترول في الدم.





- يجب أن تحصل الحامل على 60 جراماً على الأقل من البروتين يومياً أثناء الحمل.



