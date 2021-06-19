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تعرفي على فوائد الصويا صوص للحامل

السبت 19/يونيو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
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يوجد الصويا صوص في مجموعة متنوعة من الأطعمة، ويأتي من نباتات فول الصويا، ويعتبر من البقوليات، ومصدراً قوياً للبروتين ومن أبرز فوائده للمرأة أثناء فترة الحمل ما يلي:

- تناول أطعمة الصويا قد يحمي من الاكتئاب أثناء الحمل، نظرا لأنه يعمل على تحسين المزاج بشكل كبير.

- للمراة التي تعاني من سكري الحمل قد تجد مساعدة من فول الصويا مع السكر والكوليسترول في الدم.

- يجب أن تحصل الحامل  على 60 جراماً على الأقل من البروتين يومياً أثناء الحمل.

- يعتبر فول الصويا خياراً جيداً للبروتين النباتي، ويمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص للنباتيين الذين يحتاجون إلى زيادة مدخولهم الغذائي أثناء الحمل أو غير ذلك.

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