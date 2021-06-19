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سقوط جرحى بانقلاب حافلة ركاب في روسيا

السبت 19/يونيو/2021 - 01:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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انزلقت حافلة لنقل الركاب عن الطريق بعد الاصطدام بسيارتين، لتقع في خندق على حافة الطريق وتنقلب رأسا على عقب، في في إقليم كراسنودار بروسيا. 

 

وكانت الحافلة تقل 32 شخصا، وتسبب الحادث بإصابة ما لا يقل عن 7 منهم بجروح ورضوض مختلفة.

 

وقد وقع الحادث، عند نقطة 20 كلم على طريق السيارات  بتروفسكايا - سلافيانسك في كوبان.

 

ويجري التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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سقوط حافلة روسيا جرحى

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