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تعرفي على اتيكيت حفلات الزفاف
السبت 19/يونيو/2021 - 01:30 م
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من المعروف أن مناسبات الزفاف لها قواعد وأصول يجب اتباعها، سواء لناحية الدعوة أو التهنئة أو الهدية؛ وفي هذا الإطار، ننشر لكم في السطور التالية اتيكيت حفلات الزفاف:
- يمكن إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصّية للدعوة إلى حفل الزفاف، من قبل أهل العروسين أو العروسين، حتى لو كان موعد الزفاف يحلّ بعد أشهر.
- من الضروري إرسال بطاقات الدعوة، كونها الوسيلة الرسمية الأولى للدعوة حيث يوجد بها المكان والزمان.
- يجب على العروسين دعوة وجهاء العائلة كالجدّة والجدّ والعمّ، حتى وإن كان هناك خلافات أسريه.
- اختيار الأقرب لكم من زملاء العمل، ولكن يجب دعوة المدير المباشر ورئيس الشركة، من دون ذكر لائحة هدايا الزواج ضمن البطاقة.
- تلبية الدعوة إلى حفل الزفاف يفرح العروسين.
- ان ترتدي العروس فستانا أبيض في يوم زفافها وإذا كان الزواج الثاني لها فيفضل فستانُا فضيًّا أو ذهبيًّا.
- يجب الالتزام بارتداء الكمامات عند حضور حفلات الزفاف، ويمكن الطلب من المدعوين تقديم نتيجة فحص PCR سلبية، مع تحقيق التباعد الجسدي.
- تحدد العروس أيام التهنئة، ويمكن أن تعين مواعيدها في إثر 30 يومًا أو 40 منها تالية حفل الزفاف.
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