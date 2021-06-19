تعرفي على اتيكيت حفلات الزفاف

من المعروف أن مناسبات الزفاف لها قواعد وأصول يجب اتباعها، سواء لناحية الدعوة أو التهنئة أو الهدية؛ وفي هذا الإطار، ننشر لكم في السطور التالية اتيكيت حفلات الزفاف:

- يمكن إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصّية للدعوة إلى حفل الزفاف، من قبل أهل العروسين أو العروسين، حتى لو كان موعد الزفاف يحلّ بعد أشهر.





- من الضروري إرسال بطاقات الدعوة، كونها الوسيلة الرسمية الأولى للدعوة حيث يوجد بها المكان والزمان.





- يجب على العروسين دعوة وجهاء العائلة كالجدّة والجدّ والعمّ، حتى وإن كان هناك خلافات أسريه.





- اختيار الأقرب لكم من زملاء العمل، ولكن يجب دعوة المدير المباشر ورئيس الشركة، من دون ذكر لائحة هدايا الزواج ضمن البطاقة.





- تلبية الدعوة إلى حفل الزفاف يفرح العروسين.





- ان ترتدي العروس فستانا أبيض في يوم زفافها وإذا كان الزواج الثاني لها فيفضل فستانُا فضيًّا أو ذهبيًّا.





- يجب الالتزام بارتداء الكمامات عند حضور حفلات الزفاف، ويمكن الطلب من المدعوين تقديم نتيجة فحص PCR سلبية، مع تحقيق التباعد الجسدي.



