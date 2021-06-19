بعد رحلة هروب استمرت قرابة أسبوعين.. منفذ المذبحة الأسرية بالصف يسلم نفسه للشرطة

بعد رحلة هروب استمرت قرابة الأسبوعين، سلم المتهم بقتل شقيقه وإصابة والدته وشقيقه الثالث بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة نفسه إلى قسم الشرطة بعد تضييق الخناق عليه.





تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة كشفت عن ملابسات

المذبحة الأسرية التي نفذها فلاح ثلاثيني العمر، بمركز الصف جنوب المحافظة.





مساء الأحد قبل الماضي، استقبل مستشفى التبين بمحافظة القاهرة جثة "نادي سيد" 55 سنة، فلاح مقيم قرية طرخان، إثر تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض.





سرعان ما انتقلت قوة أمنية من قسمي شرطة التبين والصف لسؤال أسرة القتيل.





في بادئ الأمر زعمت الأسرة أن الوفاة نتيجة سقوط من سقالة لكن بتطوير مناقشتهم أكدوا.. "أخوه قتله".





أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى نشوب مشاجره بين "نادي. س.ن.ش"، 55 سنة، فلاح ومقيم قرية كفر طرخان، وشقيقه الأصغر "محمد" 35 سنة، فلاح ومقيم بذات العنوان، بسبب خلافات حول الميراث.





وبينت التحريات أن " محمد"، استل سكين، وتعدى بالضرب على شقيقه الأكبر محدثًا إصابتها التي أودت بحياته.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية طرخان، نطاق المركز.





بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها





تحريات العقيد تامر صالح مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم "35 سنة" وشقيقه الأكبر "55 سنة" بسبب خلاف على الميراث، تطورت إلى مشاجرة.





استل على إثرها المتهم سكينا واعتدى على شقيقه محدثا إصابته التي أودت بحياته، ولدى محاولة الأم وشقيقهما الثالث التدخل لفض المشاجرة شرع المتهم في قتلهما ولاذ بعدها بالفرار.





وخضعت الأم إلى تدخل جراحي وتلقى ابنها المصاب العلاج اللازم فيما تم إيداع جثة المجني عليه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





