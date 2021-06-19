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تسلم بالمدارس اليوم.. طرق الحصول على أرقام جلوس الثانوية

السبت 19/يونيو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بدأت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة في تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة عن طريق المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المديريات التعليمية تسلمت أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، تمهيدا لتسليمها للطلاب اليوم السبت 19 يونيو، استعدادا للامتحانات التجريبية التى تنطلق الإثنين 21 يونيو الجارى، والنهائية المقرر لها أن تبدأ يوم 10 يوليو المقبل.

وفيما يلي يقدم "الفجر" الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الحصول على أرقام جلوس الثانوية:

- عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات".

- عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وذلك عبر الرابط https:g12.emis.gov.eg.

- تسليم أرقام الجلوس للطلاب من خلال المدارس، بدءا من اليوم السبت الموافق 1962021.

- يكفى الطالب حصوله على رقم الجلوس إلكترونيا أو من خلال المدرسة والأهم أن يتأكد الطالب من رقم جلوسه ويكتبه بشكل صحيح أثناء أداء الامتحان النهائى فى يوليو 2021.


وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو، وتنتهى 2 أغسطس المقبل، والامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وتم إتاحة أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية مع نسخة ورقية للأسئلة ونسخة من "البابل شيت"، بحيث يجيب الطالب على الامتحان وهو مطمئن تماما.


والطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين.

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