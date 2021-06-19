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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

السبت 19/يونيو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى لقاء قوي بين الفريقين.


وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت فى تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

تشكيل الأهلي المتوقع:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق،
خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج،
خط الوسط المهاجم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.
الهجوم: محمد شريف.

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