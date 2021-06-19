22.8 مليار دولار صافي فائض تسويات النقد الأجنبي في الصين









شهدت البنوك التجارية في الصين فائضا صافيا لتسويات النقد الأجنبي بلغ 146.8 مليار يوان (حوالي 22.81 مليار دولار أمريكي) خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.





وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم أن بيانات الهيئة أظهرت أن مشتريات البنوك من النقد الأجنبي بلغت 1.24 تريليون يوان، بينما بلغت مبيعاتها 1.1 تريليون يوان.





وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، سجلت البنوك التجارية فائضا صافيا من تسويات النقد الأجنبي بقيمة 734.7 مليار يوان.





وقال وانج تشيون يينج، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، أمس الجمعة، إن سوق النقد الأجنبي في البلاد كان مستقرا بشكل عام في مايو، وأرجع تحقيق فائض في تسويات النقد الأجنبي إلى الفائض التجاري نتيجة مواصلة تجارة الصين الخارجية توسعها.





وكشفت بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن الصين واصلت تسجيل تدفقات منتظمة للرساميل عبر الحدود في مايو. وبلغ صافي الزيادة في حيازة المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات المحلية 23.7 مليار دولار أمريكي، بحسب "الألمانية".





وقال وانج إنه من المتوقع أن تظل سوق النقد الأجنبي في الصين مستقرة بشكل عام، مضيفا أن تحرك سعر صرف اليوان في الاتجاهين سيصبح وضعا طبيعيا.







