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منظمة الصحة العالمية تعلن نهاية تفشي إيبولا في غينيا

السبت 19/يونيو/2021 - 01:51 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، نهاية تفشي إيبولا في غينيا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

                                               

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة الهندية من فيروس كورونا فى طريقها لتصبح السلالة السائدة فى العالم بسبب سرعة انتشارها وتفشيها.

 

وكانت الصحة البريطانية، قد أعلنت أن السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60%، وكانت صحيفة التايمز البريطانية قالت إن حكومة بوريس جونسون تبحث تأجيل إنهاء قيود كورونا لشهر من أجل إعطاء الشركات وأصحاب الأعمال موعدا مؤكدا، والسماح بمزيد من الوقت أمام البريطانيين للحصول على جرعتى اللقاح.

 

وأوضحت الصحيفة أنه يجرى مناقشة خطط لتأجيل إما أسبوعين أو أربعة أسابيع للمرحلة الأخيرة من تخفيف القيود، المقررة فى 21 يونيو، ولذلك لو ظلت السلالة الهندية لفيروس كورونا تسبب ارتفاعا كبيرا فى الإصابات وحالة دخول المستشفيات.

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الكلمات المفتاحية

غينيا ايبولا الصحة العالمية

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