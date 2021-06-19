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موعد مباراة بلجيكا ضد فنلندا فى أمم أوروبا يورو 2020

السبت 19/يونيو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب بلجيكا لمواجهة أمام منتخب فنلندا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 يوم الاثنين المقبل.


وتقام مباراة بلجيكا ضد فنلندا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.


وكان منتخب بلجيكا حقق الفوز الجولة الماضية على نظيره الدنمارك بهدفين مقابل هدف وصعد رسميًا لدور ال 16 من يورو وكان المنتخب البلجيكي حقق الفوز على روسيا بثلاث أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى.

ويذكر أن كل من إيطاليا وهولندا وبلجيكا صعدوا رسميًا لدور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

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