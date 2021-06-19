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"23 سفينة" إجمالي حركة موانئ بورسعيد

السبت 19/يونيو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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