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عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

السبت 19/يونيو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 الناقل الحصري والوحيد للبطولات الافريقية في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة المباراة عبر قناة  مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500

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