Advertisements

"للحد من الكيانات الغير مرخصة".. إضافة المطاعم إلى المنشآت السياحية

السبت 19/يونيو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أصدر وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا رقم 79 لسنة 2021 والخاص بتغيير مسمى غرفة المنشآت السياحية وتعديله ليكون "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية".

وأكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فى تصريحات صحفية، أن هذا التعديل كان أحد مطالب الغرفة لوزارة السياحة، منذ فترة طويلة، حتى استجاب وزير السياحة والآثار للمطلب بتغيير المسمى بها، وهو ما يؤكد على أن المطاعم التابعة للغرفة تُعد منشآة سياحية يطبق عليها وخاضعة لكافة أحكام القوانين واللوائح السياحية، وخاصة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له،واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.

وأشاد المصري بقرار وزير السياحة والآثار، معربًا عن شكره للقطاعات التابعة للوزارة والتي ساندت الغرفة في مطلبها لقناعتها بأهمية إبراز المطاعم كمنشآة سياحية وفقًا للتعديل الجديد، إلى جانب ما تشهده صناعة السياحة من تطورات في قطاع الأغذية والمشروبات والطعام الأمن والصحي، وفتح الباب أمام الإستثمار في مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية "بالمصايف"، والمطاعم ذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن تعديل مسمى الغرفة يواكب المتغيرات والتعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، سيساهم في دفع جهود الغرفة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحيًا إلى مظلة الاقتصاد الرسمي ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.

و أشار إلى إننا نهدف من خلال هذا التعديل الحد من الكيانات غير المرخص لها بالعمل فى السياحة، وفى ظل ما أقره قانون المحال العامة رقم154 لسنة ٢٠١٩، والذى أستثنى فى مادته الأولى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من تطبيق هذا القانون عليهم بإعتبار المحلات والمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المرخصة والتابعة لوزارة السياحة ذات طبيعة خاصة ولا ينطبق عليها قانون المحال العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر قرية منشأة الدهب القبلية المنشات السياحية السياحة الاثار

أخبار تهمك

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

منذ نصف ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 23 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

قرارات مهمة بشأن الكيانات السياحية غير المرخصة

المنشآت السياحية تنعي الخبير ثروت صادق وتشيد بجهوده في الارتقاء بصناعة المطاعم

المنشآت السياحية: قانون حماية المستهلك وراء ارتفاع أسعار الخدمات

مد إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من الإيجار

وزير السياحة: "عملنا الأساسي حفظ الآثار ولا يستطيع أحد المساس بها" (فيديو)

"الأعلى للأثار" يكشف عن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا في المتاحف (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

02:00 م

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة