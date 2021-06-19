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تعليم الشرقية توضح سبب تعرض موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة لعطل

السبت 19/يونيو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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أوضح رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم الشرقية سبب تعرض موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية لعطل.
وأكد عبدالحميد أن سبب عطل للموقع الإلكتروني هو دخول نحو 115 ألف شخص على الموقع في نفس الوقت للحصول على النتيجة. مضيفا أن فريق الصيانة يجري الإصلاحات اللازمة لإعادة العمل بالموقع في أقرب وقت واعلان النتيجة عليه.



وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بنسبة نجاح بلغت 81.85%، حيث تقدم لآداء الامتحان 115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466.

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