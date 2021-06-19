البداية في سبتمبر.. كل ما تريد معرفته عن الموجة الرابعة لكورونا بمصر



بدأت ملامح الموجة الرابعة لكورونا تظهر خلال الفترة الأخيرة وفقا لما تم الإعلان من قبل المختصين المتابعين لوضع ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





لا نستطيع استباق الأحداث

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية والوقائية، إن القول بدخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا يعتبر استباقا للأحداث.



وفي تصريحات تليفزيونية أضاف مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية: "لا نستطيع استباق الأحداث حول الموجة الرابعة ونستطيع تحديد ما إذا كان هناك موجة رابعة من كورونا أم لا".



موعد الموجة الرابعة

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن الموجة الثالثة من انتشار كورونا في مصر قد انكسرت لافتا أن هناك انخفاض واضح في أعداد الإصابات.



وفي تصريحات تليفزيونية، استطرد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: "بنهاية شهر سبتمبر سوف تبدأ الموجة الرابعة من انتشار الفيروس ولكن أمامنا متغير جديد الأن وهو اللقاح".





لا زيادة في الإصابات

وقال الخبراء إنه من المتوقع ألا يكون هناك زيادة في أعداد الإصابات مثلما حدث في بداية الموجة الثالثة، بحيث تكون زيادات بسيطة وليست خطيرة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف







