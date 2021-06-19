مقتل بطل واقعة فيديو المخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقي مسجل خطر، مصرعه، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بقرية الحجيرات في قنا، خلال حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد مصرع "ف.أ"، هارب من حكم بالمؤبد، إثر تبادل لأطلاق النار مع الشرطة، بقرية الحجيرات في قنا، خلال حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.





وكان المتهم قد ظهر في فيديو وفى يده سلاح آلي وإلى جواره سلاح آخر وبدأ يروج لتجارته في المخدرات معللا بأن ظهور كورونا هو ما دفعه لهذه التجارة.





وأدلى الشاب أثناء حديثه في الفيديو باعترافات تفصيلية مؤكدا أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها «حشيش، بانجو، أقراص مخدرة مثل التامول» ولم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته في المخدرات وترويجه لها في فيديو صريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعى مؤكدا أن تجارته في المخدرات أفضل من السرقة والتهليب.





وأنهى صاحب الفيديو حديثه بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبى شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل.





ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن استهدفت قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 5 قطع سلاح ناري بحوزة 5 متهمين وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتنفيذ حكم قضائي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.



