المرشد الإيراني يصف المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية بأنها ملحمية

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية بأنها ملحمية وتظهر الدعم الشعبي لمؤسسة الحكم.

أعلن التلفزيون الإيراني، منذ قليل، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أشارت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الإيرانية، إلى تقدم إبراهيم رئيسي، الذي حصل على قرابة 7 ملايين صوت.

وأضافت، أنه سيتم إعلان فوز رئيسي بأغلبية ساحقة بأكثر من 50%.

وقد دعا المرشح إبراهيم رئيسي، أنصاره للتريث وعدم استباق النتائج الرسمية.