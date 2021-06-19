Advertisements

المرشد الإيراني يصف المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية بأنها ملحمية

السبت 19/يونيو/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية بأنها ملحمية وتظهر الدعم الشعبي لمؤسسة الحكم.

 

أعلن التلفزيون الإيراني، منذ قليل، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أشارت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الإيرانية، إلى تقدم إبراهيم رئيسي، الذي حصل على قرابة 7 ملايين صوت.

 

وأضافت، أنه سيتم إعلان فوز رئيسي بأغلبية ساحقة بأكثر من 50%.

 

وقد دعا المرشح إبراهيم رئيسي، أنصاره للتريث وعدم استباق النتائج الرسمية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايران المرشد الإيراني الانتخابات الرئاسية

أخبار تهمك

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

منذ نصف ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ ساعة و 21 دقيقة

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

لجنة الانتخابات في المالديف تعلن رسميًا فوز مرشح المعارضة صليح بالانتخابات الرئاسية

"رويترز": إيران تبدأ في فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية

تمديد التصويت بالانتخابات الرئاسية الإيرانية للمرة الثالثة بسبب الإقبال الضعيف

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

إيران تستدعي دبلوماسيا بريطانيا بسبب الانتخابات الرئاسية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

02:00 م

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة