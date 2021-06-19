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الانس والنمس يستعد للطرح بالسينمات

السبت 19/يونيو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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ينتظر ابطال فيلم الانس والنمس للفنان محمد هنيدى ، طرح العمل خلال الأسابيع المقبلة بصيف 2021.
وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للفيلم الافيشات الخاصة به وكذلك البرومو ، الذي يوضح مواجهة محمد هنيدى للزومبى .
الفيلم يدور في إطار كوميديا الرعب ، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

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