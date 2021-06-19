وزيرة الهجرة: بعض الدارسين بالخارج طلبوا المساعدة في "حياة كريمة" (فيديو)

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المصريين في الخارج دائمًا ما يسارعوا في إبداء رغباتهم للمشاركة في المبادرات الرئاسية المتعلقة بتنمية الدولة، لافتة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" من المبادرات التي مست قلوبهم؛ لكونهم من أبناء هذه القرى لرغبتهم في تنميتها.





وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه في إطار اهتمام وزارة الهجرة وتكليفات القيادة السياسية تم توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة والمبادرة لدمج المصريين في الخارج بهذه المبادرة، موضحة أن الوزارة تتواصل مع العلماء والخبراء والجيل الثاني والثالث، وشباب الدارسين.





وتابعت وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن شباب الدارسين بالخارج شريحة لا بد أن يشعروا بقضايا الوطن ويشاركوا في تنمية الدولة، موضحة أنه كان هناك اجتماع عبر تطبيق "زووم" مع مؤسسة "حياة كريمة" وبعض الدارسين في الخارج؛ لشره أهداف المبادرة وكيف يمكنهم المساعدة فيها، منوهة بأن هذه الشريحة يمكن أن تروج لهذه المبادرة ولجهود الدولة في تنمية القرى الاكثر احتياجًا والمساعدة في تنمية هذه القرى من خلال الجامعات في الخارج.



