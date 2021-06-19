ديشامب يعلن تشكيلة فرنسا لمواجهة المجر في يورو 2020

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيلة الديوك التي تستعد لمواجهة المنتخب المجري لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2020





وجاءت تشكيلة المنتخب الفرنسي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: بافارد – فاران – كيمبيمبي- ديني.

خط الوسط: كانتي – رابيو – بوجبا.

خط الهجوم: بنزيما – جريزمان- مبابي.

وقبل المباراة يحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة مناصفة مع المنتخب البرتغالي برصيد ثلاثة نقاط بالفوز في الجولة الأولى على المنتخب الألماني بينما يحتل المنتخب المجري المركز الأخير برصيد لا شيء من النقاط.