مصرع سيدة إثر سقوط زجاجة مياه من الطابق الثاني على رأسها بالشرقية







لقيت سيدة مصرعها في محافظة الشرقية إثر سقوط زجاجة مياه من الطابق الثاني على رأسها حيث كان طفل يحمل الزجاجة وسقطت من يده بالخطأ من الطابق الثاني.



وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الإبراهيمية بلاغا بوفاة سيدة إثر سقوط زجاجة مياه على رأسها من الطابق الثاني.



واتضح أن السيدة المتوفية كانت تجلس برفقة جارتها أمام منزل الأخيرة فيما كان ابن الأخيرة يحمل زجاجة مياة مثلجة ويقف في بلكونة الطاب الثاني وسقطت الزجاجة من يده فجأة بطريق الخطأ وأصابت رأس السيدة المتوفية مباشرة ما أدى لوفاتها إثر إصابتها بشرخ في الجمجمة.



وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على جثة السيدة المتوفية بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها ومعاينة جثمان المتوفية تمهيدا لإصدار تصريح بالدفن.



