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جماهير الترجي تتوافد على ملعب حمادي العقربي قبل مواجهة الأهلي

السبت 19/يونيو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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بدأت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، تتوافد بكثرة منذ الصباح إلى ملعب حمادي العقربي، في رادس، لمواجهة الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

جاء حضور الجماهير التونسية منذ الصباح، حتى يتم الخضوع إلى تحاليل فيروس كورونا المستجد، للسماح لهم بالدخول إلى مدرجات ملعب رادس.

وكان الاتحاد الإفريقي وافق على حضور 5 آلاف متفرج للمباراة، فيما وضعت وزارة الصحة التونسية بعض الشروط للدخول وهي:-

1- شهادة تثبت التطعيم ضد فيروس كورونا.

2- شهادة تحليل سلبي «PCR» لا يتجاوز تاريخه 72 ساعة من موعد انطلاق المباراة.

3- شهادة تحليل سريع سلبي ستوفره إدارة الترجي التونسي بصفة مجانية باستاد رادس، وذلك:

- يوم الجمعة 18 يونيه 2021 بداية 8 صباحا إلى 6 مساء

- يوم السبت 19 يونيه 2021 بداية من الـ 8 صباحا

4 - إلزامية وضع الكمامة لكافة الحاضرين بالملعب مع ضرورة استمرارية وضعها طوال أحداث المباراة.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي في تمام السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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