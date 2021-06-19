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اخرها "دلتا".. فيروسات متحورة من كورونا أرعبت العالم

السبت 19/يونيو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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انتشرت على مدار الفترة الأخيرة سلالات متعددة لفيروس كورونا المستجد، وفقا لتحورات ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية بعد عدم سيطرة الحكومات عليه.

دلتا
آخر تلك الفيروسات المتحورة كانت "دلتا" التي تتسبب في تلف خلايا "بيتا" في البنكرياس، التي تنتج الأنسولين وتنظم مستويات الغلوكوز في الدم.

وتم اكتشاف متغير دلتا في العديد من البلدان المختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيجي وسنغافورة وأستراليا.

وفي هذا الشأن، قالت سمية سواميناثن كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، باتت مهيمنة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت هذه الخبيرة الهندية المعروفة: "هذا المتحور الهندي أصبح سائدا في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب سهولة انتقاله الكبيرة من شخص لآخر".


سلالات كورونا
وفي وقت سابق، و
حددت منظمة الصحة العالمية حتى الآن أربعة أشكال مختلفة من السلالات، حيث أطلقت على السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا اسم "ألفا"، والسلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا اسم «بيتا»، والسلالة المكتشفة في البرازيل اسم "جاما"، كما سيطلق على السلالة المكتشفة في الهند وهي الأحدث، اسم "دلتا".


دلتا الأخطر
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المشتت، استشارى الجراحة بالمستشفى الملكى فى لندن، إن "دلتا" معروف عنها أنها سريعة الانتشار وتنتشر بسرعة 65% أسرع من سلالة ألفا التى كانت أسرع من السلالة الأصلية للفيروس.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف: "حتى لو كانت السلالة لا تسبب مرضا أخطر من السابق، ولكن انتشارها السريع يؤدى لإصابة عدد أكبر من البشر وبالتالى يزيد الضغط على المستشفيات وارتفاع الوفيات، والسيئ أيضا أنها تصيب صغار السن ومن هم أصغر من 35 عاما".


وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 177.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4629.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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