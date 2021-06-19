تفاصيل مصرع تاجر مخدرات روج بضاعته على "فيسبوك" بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط متهم هارب من 25 قضية جنائية منها 17 حكم بالمؤبد، بعد أن بادر الأجهزة الأمنية بقنا باطلاق اعيرة نارية تجاه الحملة، مما أدى الى مصرعه وإصابة شقيقه الهارب.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد مصرع ف.أ، هارب من 25 قضية جنائية منها 17 حكم بالمؤبد، وإصابة شقيقه ج.أ.أ، 18 عامًا، إثر تبادل لأطلاق النار مع الشرطة، بقرية السمطا في قنا، خلال حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

وكان المتهم قد ظهر في فيديو وفى يده سلاح آلي وإلى جواره سلاح آخر وبدأ يروج لتجارته في المخدرات معللا بأن ظهور كورونا هو ما دفعه لهذه التجارة.

وأدلى الشاب أثناء حديثه في الفيديو باعترافات تفصيلية مؤكدا أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها «حشيش، بانجو، أقراص مخدرة مثل التامول» ولم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته في المخدرات وترويجه لها في فيديو صريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعى مؤكدا أن تجارته في المخدرات أفضل من السرقة والتهليب.

وأنهى صاحب الفيديو حديثه بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبي شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل.

وفي سياق متصل وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن استهدفت قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 5 قطع سلاح ناري بحوزة 5 متهمين وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتنفيذ حكم قضائي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

