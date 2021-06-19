Advertisements

المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي 2.4%

السبت 19/يونيو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
Advertisements



قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو 2.4 في المائة في العام الجاري و3.8 في المائة في 2022 إذ يتعافى الاقتصاد من القيود المفروضة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضاف في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو بنحو أربعة في المائة في كلا العامين.

وبحسب "رويترز"، قال في إشارة إلى حزمة مساعدات حكومية للتغلب على صعوبات سداد الديون "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعالة في التخفيف من المخاطر التي شكلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة".

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

منذ نصف ساعة

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 13 ساعة

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 23 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

02:00 م

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة