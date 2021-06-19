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توزيع 86.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في البرازيل

السبت 19/يونيو/2021 - 02:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قالت السلطات الصحية البرازيلية، اليوم السبت، إنه تم إعطاء إجمالي 86.5 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

 

وبحسب بيانات لوكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ 1.86 مليون جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سيستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين أربعة أسابيع. وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 21 أسبوعاً.

 

ولفتت السلطات الصحية البرازيلية، إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 17.8 مليون حالة، بالإضافة إلى 498 ألفاً و499 وفاة. وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و16 أسبوعاً.

 

وأوضحت السلطات الصحية البرازيلية، أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدول، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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