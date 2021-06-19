"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

استهدفت مأمورية بقيادة اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، عنصرا إجرامي مطلوب التنفيذ عليه فـي 25 جناية ما بين "سرقة بالإكراه، سلاح سرقة "- بإجمالي سنوات سجن " 16 مؤبد - 69 سنة.





وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت أجهزة الأمن من مداهمة مسكنه بمنطقه زراعية بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا ولدى استشعاره بالقوات بادر وشقيقه جمال 17 سنة - عاطل، بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل وتمكنت القوات من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية.





وأسفر ذلك عن مصرع العنصر وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية وبخزينتها 5 طلقات- 2 هاتف محمول) كما عُثر على كمية من المخدرات- مبلغ مالي) وعثر على رشاش متعدد – بندقيه آليه وبخزينتها 25 طلقة.





وتمكن شقيقه من الهرب متخليًاعن (بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار "ضُبطت")، كما نتج عن التعامل إصابة ضابط بالمأمورية.





وفـي وقت لاحق توجه المتهم لمستشفى قنا العام مُصابًا بعيارين ناريين بالقدم اليمنى "تم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة.



