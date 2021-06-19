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وثائقى بالإسبانية عن المتحف القومي للحضارة ترويجًا للسياحية (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أنتجت إحدى المؤسسات في أمريكا اللاتينية، فيلمًا وثائقيًا ناطقًا اللغة بالإسبانية عن المتحف القومي للحضارة وذلك للدعاية إلى السياحية بمصر بمساهمة المرشد السياحي الدكتور ياسر الليثي الذي شرح معالم المتحف باللغة الإسبانية

وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار بأن المؤسسة منتجة الفيلم أرسلت له خطاب شكر لاهتمامه بهذا العمل الدعائى لمصر يتضمن التعريف بالمؤسسة وهى معهد خاص لهم أعمال فى بوليفيا والمكسيك والأرجنتين تشمل الترويج للبرامج التعليمية فى العلوم والتكنولوجيا بأمريكا اللاتينية.

وأضاف ريحان أن الخطاب أشار إلى مساهمات المرشد السياحى المصرى – لغة إسبانية الدكتور ياسر الليثى الذى قام بشرح متحف الحضارة فى الفيلم الوثائقى والذى يعد من روائع الحضارة المصرية.

وطاقم الفيلم يتضمن المهندس Marcelo Arnez Villarroel مدير الإنتاج، الدكتور ياسر الليثى الروائى الذى قام بشرح معالم الفيلم، وأبدى الخطاب الموجه من المؤسسة إلى الدكتور ريحان استعدادهم للتعاون مرة أخرى على أن يكون همزة الوصل بين أى جهة والمؤسسة الدكتور عبد الرحيم ريحان والدكتور ياسر الليثى.

وأوضح الدكتور ياسر الليثى أن متحف الحضارة يحتوى علي قاعة العرض المركزية والتي يوجد بها ما يقرب من 1600 قطعة أثرية يحصل الزائر منها على فكرة عامة ومتكاملة عن الحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر عصورها المختلفة من خلال مقتنيات تعود لعصور ما قبل التاريخ وآثار مصرية قديمة ويونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية وصولًا إلى العصر الحديث والمعاصر وهو التفرّد الذى تميز به متحف الحضارة

ونوه الليثى إلى أن القاعة المركزية تضم أثار ما قبل التاريخ من خلال (هيكل إنسان نزلة خاطر) وهو هيكل عظمى عمره أكثر من 35 ألف عام وهو يعتبر أحد اقدم وأهم أشكال سلالة الإنسان العاقل ( الهومو سابين) وتوجد بجانبه مجموعة نادرة من أدواته الحجرية التي استخدمها هذا الإنسان المصري الباليوليتي في حياته ودُفنت معه بعد مماته، ما يوضح ترسيخ مفهوم العقيدة والدين في مصر منذ عصور العصر الحجري القديم.

كما تضم مجموعة مجوهرات التي صممت في العصرى المصرى القديم على أعلى مستوى من التصميم، ومجموعة من المعبودات، والعربة الحربية للملك تحتمس، وطرف صناعى عمره 3000 عام، وأدوات للجراحة، والساعة المائية والشمسية،، والبرديات والعملات اليونانية، وعملات ونسيج قبطى، ونسيج وعملات إسلامية، وتابوت ذهبى كان قد خرج من مصر بطريفة غير شرعية، ومشكاوات إسلامية، ومنبر إسلامى، وأبواب إسلامية، ومجموعة من البورتيريهات لمجموعة من الشخصيات، وكسوة الكعبة.

وأهم ما ينفرد به متحف الحضارة هو قاعة عرض المومياوات، التى تضم 22 من ملوك مصر القديمة 18 ملك و4 ملكات، بعد تجهيزهم عقب نقلهم من المتحف المصرى بالتحرير، وقد تم تصميم القاعة خصيصًا لعرض المومياوات من ملوك وملكات مصر الفرعونية، والتى تهيئ للزائر أجواء منطقة وادى الملوك، حيث عثر على هذه المومياوات، وبشكل يليق بمكانتهم الرفيعة.

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مصر متحف الحضارة السياحة الحضارة الاثار

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