Advertisements

تدشين كنيسة مطرانية منفلوط

السبت 19/يونيو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

دشن نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وعدد من الآباء الأحبار، صباح اليوم، كنيسة الشهيد مار جرجس بمقر مطرانية منفلوط، في الذكرى الخمسين لإنشائها على يد المتنيح الأنبا لوكاس الثاني مطران منفلوط وأبنوب في ١٩٧١.

ودُشِّن المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء، والقبلي على اسم القديس القوي أنبا موسى والقديس يحنس كاما القس.

شارك في التدشين إلى جانب نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أصحاب النيافة الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا.

أخبار تهمك

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

منذ نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ ساعة و 23 دقيقة

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 15 ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

02:00 م

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة