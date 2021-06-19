تدشين كنيسة مطرانية منفلوط



دشن نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وعدد من الآباء الأحبار، صباح اليوم، كنيسة الشهيد مار جرجس بمقر مطرانية منفلوط، في الذكرى الخمسين لإنشائها على يد المتنيح الأنبا لوكاس الثاني مطران منفلوط وأبنوب في ١٩٧١.



ودُشِّن المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء، والقبلي على اسم القديس القوي أنبا موسى والقديس يحنس كاما القس.



شارك في التدشين إلى جانب نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أصحاب النيافة الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا.