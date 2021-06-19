الحجر الزراعي: تكويد المزارع يساهم في تلافي الحظر على الصادرات (فيديو)

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن المنظومة العالمية بالكامل تتجه الآن نحو فكرة تتبع الصادرات، ومعظم الدول تشترط معرفة مصدر الشحنة من أول المزرعة وحتى وصول الشحنة لهم.



وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن تكويد المزارع والكيانات التصديرية يفيد الدولة المصدرة حال تصدير أي شحنة مخالفة لأي دولة في التعرف على مصدر الشحنة، والتعرف على سبب المخالفة، واتخاذ إجراءات تصحيحية على المزرعة، وإخطار الدول المصدر لها بأنه تم إيقاف الشركة المصدرة أو المزرعة سبب المخالفة، بما يساهم في تلافي الدولة لأي عمليات حظر على الصادرات الزراعية المصرية.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن التكويد هو مصطلح مناظر للتتبع للحاصلات الزراعية، موضحًا أن أهمية التكويد للمصدرين أنها تساهم في تعريف المزارعين باشتراطات الدولة المستوردة لتنفيذها بداية من المزرعة، موضحًا أن بعض الدول تشترط عدم استخدام مبيدات معينة أو مواصفات خاصة بالمنتج.

