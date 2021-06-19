إزالة مصنع طوب لبن على مساحة 5 قراريط في الأقصر



تواصل الواحدات المحلية بمحافظة الأقصر، أعمال رصد المخالفات بالتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.





وبالتنسيق ما بين مجلس مدينة الزينية والادارة الزارعية بالمركز، تم تنفيذ قرار إزالة عدد ٢حالة تصنيع طوب على مساحة خمسة قراط، وفقًا لتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية والدكتورة امل إسماعيل وكيلة وزارة الزراعة بالاقصر.



أشرف على الحملة يوسف جلال نائب رئيس المركز والتي قادها احمد ابوعيش نائب رئيس مركز ومدينة الزينية والمهندس ابوبكر حجاجي مديرالادارة الزراعيه بالمركز ويحيى عبدالحافظ مدير الجمعية الزراعية بالمركز ومحمد سعدى احمد مسؤول الادارة الهندسية بالمركز وممدوح احمد مدير إدارة البيئة.

