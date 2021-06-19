Advertisements

إزالة مصنع طوب لبن على مساحة 5 قراريط في الأقصر

السبت 19/يونيو/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements

تواصل الواحدات المحلية بمحافظة الأقصر، أعمال رصد المخالفات بالتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.


وبالتنسيق ما بين مجلس مدينة الزينية والادارة الزارعية بالمركز، تم تنفيذ قرار إزالة عدد ٢حالة تصنيع طوب على مساحة خمسة قراط، وفقًا لتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية والدكتورة امل إسماعيل وكيلة وزارة الزراعة بالاقصر.

أشرف على الحملة يوسف جلال نائب رئيس المركز والتي قادها احمد ابوعيش نائب رئيس مركز ومدينة الزينية والمهندس ابوبكر حجاجي مديرالادارة الزراعيه بالمركز ويحيى عبدالحافظ مدير الجمعية الزراعية بالمركز ومحمد سعدى احمد مسؤول الادارة الهندسية بالمركز وممدوح احمد مدير إدارة البيئة.

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 13 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

منذ نصف ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

02:00 م

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة