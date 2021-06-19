حريق هائل في عرب المعادي

نشب منذ قليل، حريق هائل بمخزن للأخشاب، بمنطقة عرب المعادي.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة مفادة نشوب حريق داخل مخزن للاخشاب بمنطقة عرب



المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وجاري محاصرة النيران لاخمادها.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.