أول تصريح من الرئيس الإيراني المنتخب

قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إنه يتمنى أن يكون "محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه".

وأضاف الرئيس الإيراني المنتخب: "سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم في إدارة البلاد"، داعيا جميع الخبراء والمفكرين إلى "تقديم وجهات نظرهم حول إدارة البلاد".

وتابع رئيسي: "آمل التعويض عن الثقة التي منحني الشعب إياها"، مؤكدا أنه "سيشكل حكومة الشعب".

وصرح الرئيس الإيراني المنتخب بأنه يتمنى القيام بالمهمة الثقيلة التي وضعها الشعب على كاهلي على أفضل نحو.



