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أول تصريح من الرئيس الإيراني المنتخب

السبت 19/يونيو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إنه يتمنى أن يكون "محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه".

 

وأضاف الرئيس الإيراني المنتخب: "سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم في إدارة البلاد"، داعيا جميع الخبراء والمفكرين إلى "تقديم وجهات نظرهم حول إدارة البلاد".

 

وتابع رئيسي: "آمل التعويض عن الثقة التي منحني الشعب إياها"، مؤكدا أنه "سيشكل حكومة الشعب".

 

وصرح الرئيس الإيراني المنتخب بأنه يتمنى القيام بالمهمة الثقيلة التي وضعها الشعب على كاهلي على أفضل نحو.


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