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أول تصريح من الرئيس الإيراني المنتخب
السبت 19/يونيو/2021 - 02:56 م
وكالات
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قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إنه يتمنى أن يكون "محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه".
وأضاف الرئيس الإيراني المنتخب: "سأتعاون
مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم في إدارة البلاد"،
داعيا جميع الخبراء والمفكرين إلى "تقديم وجهات نظرهم حول إدارة البلاد".
وتابع رئيسي: "آمل التعويض عن الثقة
التي منحني الشعب إياها"، مؤكدا أنه "سيشكل حكومة الشعب".
وصرح الرئيس الإيراني المنتخب بأنه يتمنى
القيام بالمهمة الثقيلة التي وضعها الشعب على كاهلي على أفضل نحو.
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