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نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن «طلبات العلاج» ‌

السبت 19/يونيو/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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‌أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بشأن الطلبات المتزايدة والموافقات المبدئية عليها بتجاوز الرصيد المسموح به للعلاج.

‌وأكد علي أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الطلبات المتزايدة والموافقات المبدئية عليها بتجاوز الرصيد المسموح به للعلاج.

‌وتابع: قررنا بصفة أساسية لا يجوز تجاوز الحد الأقصى المقرر للعلاج، علي أن يكون الطلب ينطوي على تجاوز الحد الأقصى أو رفعه يقتصر الأمر على تأشيرة الطبيب، ويرجى من الزملاء أعضاء المجلس عدم التأشير بالموافقة لأن ذلك يحرجني في اتخاذ القرار، وتعرض مثل هذه الطلبات مباشرة علينا عن طريق الموظف المختص.

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