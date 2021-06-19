بعد وضع حجر الأساس.. ماذا تعرف عن أبراج الداون تاون بالعلمين؟



وضعت وزارة الإسكان خلال الساعات الأخيرة حجر الأساس لإنشاء أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، ضمن سعي الحكومة لدعم المدينة للمشروعات السكنية والاستثمارية العملاقة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة:



- مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



- المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2.



- من المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا.



- المشروع تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



- مشروع الأبراج بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة يتم تمويله بالمشروع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



- يتوسط مجموعة الأبراج برجا ايقونيا بارتفاع 250 مترا مربعا وباقي الأبراج بمتوسط ارتفاعات تصل إلى 140مترا وحجم استثمارات المشروع تقدر بنحو 30 مليار جنيه.



- وضع حجر الأساس اليوم، لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة أكبر دليل على أن التنمية التى تنفذها الدولة في مدينة العلمين الجديدة، ليست فقط مشروعات عملاقة في منطقة الشريط الساحلي، بل هناك مشروعات كبيرة وعملاقة فى عموم المدينة.

