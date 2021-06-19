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العناية الإلهية تنقذ سكان عقار بالمعادي من كارثة محققة

السبت 19/يونيو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أنقذت قوات الحماية المدنية، عقارا مكونا من 11 طابقا، بمنطقة عرب المعادي، من كارثة عقب نشوب حريق ضخم بمخزن للاخشاب أسفله ونجحت في إخماده والسيطرة عليه، قبل انتقاله لباقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة مفادة نشوب حريق داخل مخزن للاخشاب بمنطقة عرب المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الادارة وتم محاصرة النيران واخمادها، دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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