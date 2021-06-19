موعد مباراة أوكرانيا ضد النمسا فى يورو 2020

يستعد منتخب أوكرانيا لمواجهة منتخب النمسا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 فى لقاء حاسم فى مشوار الصعود للدور القادم.

وتقام المباراة بين كل من أوكرانيا والنمسا فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان منتخب أوكرانيا قد فاز الجولة الماضية على مقدونيا الشمالية وخسر الجولة الأولي أمام هولندا بثلاث أهداف مقابل هدفين، ويملك ثلاث نقاط ويرغب المنتخب الأوكراني فى الصعود للدور القادم.

بينما منتخب النمسا كان قد خسر أمام هولندا بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية ولكن كان حقق المنتخب النمساوي الفوز على مقدونيا فى الجولة الأولى.