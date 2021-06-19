3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020





تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم السبت إلى ملعب اليانز ارينا صوب الملعب الذي يشهد مواجهة البرتغال ضد المانيا لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب البرتغالي المواجهة متصدرًا للمجموعة برصيد ثلاثة نقاط بالفوز في الجولة الأولى على المجر بثلاثية نظيفة فيما تلقى المنتخب الالماني خسارة امام المنتخب الفرنسي بهدف يتيم.





ويمكن لعشاق المنتخبين مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-





تردد قناة IRIB TV3 HD Iran

Badr 26°E -11881 H 27500_Biss

Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss

تردد قناة TV Varzish HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740_Biss

Yahsat 52°E – 11785 H 27500_Biss

تردد قناة Arena Sport 1 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000