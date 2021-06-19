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3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020
السبت 19/يونيو/2021 - 03:00 م
محمد أيمن
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم السبت إلى ملعب اليانز ارينا صوب الملعب الذي يشهد مواجهة البرتغال ضد المانيا لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب البرتغالي المواجهة متصدرًا للمجموعة برصيد ثلاثة نقاط بالفوز في الجولة الأولى على المجر بثلاثية نظيفة فيما تلقى المنتخب الالماني خسارة امام المنتخب الفرنسي بهدف يتيم.
ويمكن لعشاق المنتخبين مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-
تردد قناة IRIB TV3 HD Iran
Badr 26°E -11881 H 27500_Biss
Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss
تردد قناة TV Varzish HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10740_Biss
Yahsat 52°E – 11785 H 27500_Biss
تردد قناة Arena Sport 1 Serbia
BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
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