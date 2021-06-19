عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، قريب من الغياب عن مباراة الفريق ضد الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.





وأوضحت التقارير صباح اليوم، أن انيس البدري لاعب أبناء باب سويقة، تعرض لوعكة صحية مفاجئة في البطن، خلال الساعات الأخيرة وقبل المواجهة المرتقبة.





وأضافت: "اللاعب لم يشارك في المران الختامي لفريقه مساء أمس بسبب شعوره ببعض الآلام في البطن، وهو ما قد يُنذر بغيابه عن مباراة الديربي.





وكان الترجي فقد أهم أسلحته خلال تلك المواجهة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، بايقاف ياسين طه الخنيسي لاعب الفريق لمدة عام، بسبب تعاطيه المنشطات والمواد المحظورة.





ويلتقي الأهلي نظيره الترجي الرياضي، مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي في رادس، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.