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عاجل.. تجديد إيداع طفل ذا فويس كيدز 15 يوما فى دار رعاية

السبت 19/يونيو/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمرت  نيابة الطفل بجنوب القاهرة، تجديد إيداع معاذ عيسى طفل ذا فويس كيدز، 15 يوما فى دار رعاية الأحداث، بتهمة الاعتداء بالضرب على طفل، وغرس مفتاح فى رأسه، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.




وكانت النيابة العامة أمرت بإيداع الطفل «معاذ عيسى» متسابق ذا فويس كيدز للموسم للثالث أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على آخر بأداة، حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مفادُه نشوب مشادَّة بين ابنه وبين الطفل المتهم «معاذ عيسى» تعدى خلالها الأخير على الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.

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