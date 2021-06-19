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99 وفاة يومية بسبب كورونا في ألمانيا

السبت 19/يونيو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، 1.108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 911 تم تسجيلها يوم السبت الماضى، وذلك استنادًا لبيانات الإدارات الصحية المحلية.

 

وأفاد معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية فى ألمانيا، بأنه تم تسجيل 99 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 129 حالة وفاة جديدة السبت الماضى.

 

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و721 ألفًا و139 حالة مؤكدة.


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