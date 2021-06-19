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جمعية قدامى اللاعبين تنظم يوم الوفاء الرابع

السبت 19/يونيو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تقيم الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى برئاسة اللواء عبد المنعم الحاج احتفالية يوم الوفاء الرابع بتكريم 20 من نجوم كرة القدم المصرية القدامى لعطائهم الكبير وبصماتهم الواضحة سواء مع أنديتهم أو على الكرة المصرية بشكل عام.

وتقام الاحتفالية غداً الاحد على المسرح الرومانى بمركز شباب الجزيرة تحت رعاية وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتضم قائمة المكرمين كل من طه إسماعيل والدهشورى حرب وعمرو ابو المجد وعصام عبد المنعم ومشير عثمان وثروت فرج وفكرى صالح وسمير محمد على وسعيد الجدى ووحيد كامل ومحمد زمزم وحلمى طولان وماهر همام وسعيد الشيشينى وحمدى ابوراضى وعلى المصرى وطارق العشرى واحمد الكأس وسعيد الحافى.

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