Advertisements

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والرجاء

السبت 19/يونيو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والرجاء التي تقام في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عقد الاجتماع بحضور ممثلي ناديي بيرامبدر والرجاء وبحضور منظمي اللقاء من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ومسئولي الحكام.

تم خلال الاتفاق على ملابس الفريقين في المباراة حيث يرتدي بيراميدز صاحب الأرض اللون الأسود الكامل فيما يرتدي حارس مرماه اللون الأصفر الكامل، وسيظهر نادي الرجاء بقميصه المعتاد الأخضر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الأزرق الفاتح بالكامل.

وتقرر أن يتحرك الفريقان من فندقي الإقامة قبل موعد اللقاء بساعتين على أن يصلا لاستاد الدفاع الجوي قبل المباراة بساعة ونصف مع تأمين كامل من جانب قوات الأمن لتوفير التحرك والوصول في الموعد المحدد لخوض المواجهة الهامة.

تم خلال الاجتماع كذلك التنبيه على الفريقين بضرورة اللعب النظيف وتقديم صورة جيدة لكرة القدم الأفريقية نظرا لما يمتلكه الفريقان من نجوم كبار، مع التأكيد على تعامل طاقم الحكام القوي مع أي محاولات للخروج عن قواعد اللعب النظيف وكذلك محاولات إضاعة الوقت خلال شوطي اللقاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الرجاء

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ يوم

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ 33 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020

منذ 33 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

منذ 40 دقيقة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بيراميدز بالزي الأسود في مواجهة زاناكو

بيراميدز يرتدي الأسود في نهائي الكونفدرالية

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة راسينج كلوب وبيراميدز

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وراسينج كلوب

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الرجاء وبيراميدز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

02:52 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

02:00 م

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة