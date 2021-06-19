تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والرجاء





أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والرجاء التي تقام في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





عقد الاجتماع بحضور ممثلي ناديي بيرامبدر والرجاء وبحضور منظمي اللقاء من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ومسئولي الحكام.





تم خلال الاتفاق على ملابس الفريقين في المباراة حيث يرتدي بيراميدز صاحب الأرض اللون الأسود الكامل فيما يرتدي حارس مرماه اللون الأصفر الكامل، وسيظهر نادي الرجاء بقميصه المعتاد الأخضر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الأزرق الفاتح بالكامل.





وتقرر أن يتحرك الفريقان من فندقي الإقامة قبل موعد اللقاء بساعتين على أن يصلا لاستاد الدفاع الجوي قبل المباراة بساعة ونصف مع تأمين كامل من جانب قوات الأمن لتوفير التحرك والوصول في الموعد المحدد لخوض المواجهة الهامة.





تم خلال الاجتماع كذلك التنبيه على الفريقين بضرورة اللعب النظيف وتقديم صورة جيدة لكرة القدم الأفريقية نظرا لما يمتلكه الفريقان من نجوم كبار، مع التأكيد على تعامل طاقم الحكام القوي مع أي محاولات للخروج عن قواعد اللعب النظيف وكذلك محاولات إضاعة الوقت خلال شوطي اللقاء.