كشفتها طليقة مخرج شهير.. أحدث قصص الاغتصاب الزوجي الصادمة



كشفت طليقة أحد المشاهير خلال الساعات الأخيرة عن تعرضها للاغتصاب الزوجي في فترة زواجها، وهو ما أدى إلى إثارة مواقع التواصل الاجتماعي مساندين أحدث ضحايا الاغتصاب الزوجي في مصر.



بداية القصة

البداية عندما أطلت ظهرت ندى عادل طليقة مخرج الإعلانات والمغني تميم يونس، في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهي تبكي معلنة تعرضها للاغتصاب الزوجي.



وخلال روايتها عن الاغتصاب الزوجي، أضافت: "فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن".



وأشارت ندى عادل إلى أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.



رد تميم يونس

وفي أول رد منه بشأن اتهامه بالاغتصاب الزوجي، قال تميم يونس: "ردا على الحاجات اللي بتسمعوها دلوقتي وبتُنشر في الصحافة بقول للصحفيين.. ده محصلش، ومش هيحصل أبدا أبدا، وأنا أول مرة أسمع عن حاجة زي كده زييّ زيكم بالظبط، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة زي كده".



وأضاف: "أنا مش هتخذ أي إجراء قانوني غير لما يبقى في تهمة واضحة وصريحة ومقدمة ضدي، وساعتها هتصرف بشكل قانوني ومش هعمل أي حاجة تانية، مش هكرر الأخطاء اللي أنا بقع فيها والناس بتستفزني عشان أقع فيها.. بس كده".



وتابع: "شكرا جدا على الدعم اللي أنا مش مستوعبه بصراحة، بالنسبة للناس اللي عايزاني أطلع أتكلم على واحدة كانت مراتي فده مش هيحصل، أنا مبعملش كده، أمي مش مربياني على كده، والموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون، غير كده الموضوع مقفول".





تعليقات المشاهير

وهناك عدد من المشاهير علقوا على تلك الواقعة لعل أبرزهم الفنانة سمية الخشاب التي قالت: "اغتصاب الزوجة زي اغتصاب الغريبة زي اغتصاب الحبيبة زي أي نوع اغتصاب فالدنيا والمغتصب بيبقي مجرم لأنه بينتهك جسم وحقوق الإنسانة اللي معاه اللي هي جزء من حقوق الإنسان".



وتابعت: "أي مغتصب ربنا يخسف به الأرض أيا كان مكانته الاجتماعية أو المادية، وأي واحدة تتعرض لده متتكسفش كلنا معاكي وفضهرك وبرافو أنه في عصر السوشيال ميديا هنقدر نوقف القرف ده.. الاغتصاب الزوجي جريمة"، واستكملت: "مفيش أي مبرر غير قله التربية أو عدم القدرة على ضبط النفس".





كما علقت الممثلة الشابة مايان السيد على قضية الاغتصاب الزوجي عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "إنستجرام" مؤكدة أن الاغتصاب الزوجي جريمة قائلة: "يالي بتقول الدين بيقول اقرأوا الكلام دا كويس أوي، ربنا كرم المرأة وأنتوا مصممين تهينوها، الاغتصاب الزوجي جريمة والزوجة ليست عبد ولو حرام أنها تقول لا فربنا هو اللي هيحاسبها ويارب مجتمعنا يتغير بقى".







