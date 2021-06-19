سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة الرجاء





أظهرت المسحة الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا عن سلبية مسحة جميع أفراد فريق نادي بيراميدز استعدادا لمباراة الرجاء في كأس الكونفدرالية.





ويحل الرجاء ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب في التاسعة من مساء يوم ٢٧ يونيو الجاري على مركب محمد الخامس في كازبلانكا.





واختار الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق بداية من أمس الجمعة، حيث ضمت القائمة:





حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي





خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور





خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق





خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس