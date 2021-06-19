Advertisements

وزير الإسكان يضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة

السبت 19/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
Advertisements


وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وعلى هامش الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، قال وزير الإسكان: نحتفل اليوم ونوثق حدثا هاما في تاريخ النهضة العمرانية المصرية الحديثة، وهو وضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، حيث احتفلنا ووثقنا أمس الأول الخميس، انتهاء أعمال الهيكل الخرساني لأطول برج في أفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، أن مدينة العلمين الجديدة، ليست مدينة مصيفية، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات)، وهى فى المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور فى منظومة العمران الساحلى.

وأضاف وزير الإسكان، أن وضع حجر الأساس اليوم، لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، هو أكبر دليل على أن التنمية التى تنفذها الدولة في مدينة العلمين الجديدة، ليست فقط مشروعات عملاقة في منطقة الشريط الساحلي، بل هناك مشروعات كبيرة وعملاقة فى عموم المدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً: سنظل نعمل ونبنى ونعمر بلدنا، ونقدم للمصريين المنتج العمراني، الذى يحقق جودة الحياة، ويتماشى مع النهضة العمرانية المصرية الحديثة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد الوزير أن مدينة العلمين الجديدة، هى باكورة المدن الجديدة فى الساحل الشمالى، ولها دور فى جذب الكثافات السكانية، وخلال الفترة المقبلة سنضع حجر الأساس لمجموعة أخرى من المشروعات التنموية بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان سبق أن شهد نهاية الأسبوع الماضي، الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.



أخبار تهمك

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 16 ساعة

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ يوم

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

02:59 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

03:00 م

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة